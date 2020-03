Amazon Music lancia una dashboard per artisti

La piattaforma di streaming musicale del colosso diretto da Jeff Bezos ha inaugurato oggi, venerdì 13 marzo, uno speciale servizio che permetterà ad artisti e addetti ai lavori di monitorare l'andamento del proprio repertorio su Amazon Music. Come riferisce Music Ally il tool è stato battezzato Amazon Music for Artists, e ricorda le soluzione analoghe già adottate dei principali concorrenti, Spotify for Artists e Apple Music for Artists: funzionante sulle piattaforme iOs e Android, la app offre ai fruitori le statistiche sugli ascolti, i profili delle abitudini dei propri follower e - tra le altre cose - i conteggi delle richieste effettuate via Alexa, lo smart speaker di casa Amazon. Al momento pare che la società con quartier generale a Seattle non abbia intenzione di cedere i dati in proprio possesso a terze parti, anche se non è escluso che - al fine di poter fornire in miglior servizio all'utenza in termini di comparazione delle prestazioni dei repertori anche su altre piattaforme - un domani possa stringere una partnership esterna al fine di implementare le funzioni dello strumento.