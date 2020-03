Coronavirus: confermata la diretta di Amici

Anche i palinsesti televisivi subiscono l'effetto coronavirus. E non poteva essere altrimenti. Così accade che la nuova stagione del popolare 'Ballando con le stelle' condotto da Milly Carlucci il cui inizio era annunciato per il prossimo 28 marzo sposta in avanti la programmazione a fine aprile. Praticamente impossibile nella nuova situazione che stiamo vivendo poter gestire uno spettacolo basato sul ballo e, quindi, sul contatto fisico. Al suo posto, dal 21 marzo, come scrive Tiziana Leone sul 'Secolo XIX', tre speciali con il meglio di 'Viva RaiPlay' di Fiorello. Milly Carlucci ha dichiarato via social network: “Noi sospendiamo le nostre prove e il programma slitta. Vogliamo attenerci scrupolosamente alle regole perché la cosa più importante è la salute”.

A forte rischio anche l'Eurovision Song Contest che dovrebbe avere luogo a Rotterdam (Olanda) dal 12 al 16 maggio. Con il recente vincitore della settantesima edizione del festival di Sanremo, Diodato, a difendere i colori della canzone italiana.

Passando da Rai a Mediaset, il network di Cologno Monzese ha eliminato dal proprio palinsesto alcuni programmi televisivi ma ha confermato la messa in onda di programmi in diretta come 'Amici', 'Striscia la notizia' e il 'Grande Fratello Vip'. Una nota dice: “Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità”.