Colapesce e Dimartino, esce "Rosa e Olindo"

Dopo avere pubblicato, sul finire dello scorso gennaio, i primi due singoli dell'album “I mortali” che vedrà la luce entro la fine dell'anno, "Adolescenza nera" e "L'ultimo giorno", ora Colapesce e Dimartino hanno pubblicato un terzo estratto dalla loro fatica discografica: “Rosa e Olindo”.

Come intuibile dal titolo, il brano di Lorenzo (Urciullo in arte Colapesce) e Antonio (Di Martino), prodotta da Federico Nardelli e Giordano Colombo, prende spunto dalla nera storia di Rosa e Olindo, giudicati colpevoli per la strage di Erba avvenuta l'11 dicembre 2006.

I due cantautori dichiarano:

“Come due veri indagatori dell'incubo siamo sempre più attratti dall'idea dell'amore che persiste anche alle atrocità”.