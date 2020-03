Amici 2020, la terza puntata del serale

Terzo appuntamento con il serale di Amici 2020 stasera in diretta su Canale 5. Quando manca meno di un mese alla finale di "Amici 19", sono ancora sette i concorrenti rimasti in gara, divisi tra quattro cantanti e tre ballerini, dopo le eliminazioni dei cantanti Francesco Bertoli e Martina Beltrami (nella prima puntata) e della ballerina Talisa Ravagnani (nella seconda puntata).

Le maglie disponibili per la quarta puntata, che andrà in onda non il prossimo venerdì ma sabato 21 marzo (il talent show condotto da Maria De Filippi tornerà così nella collocazione occupata negli ultimi anni), sono sei: i ragazzi in gara se le contenderanno esibendosi nelle varie manches della terza puntata.

Nella precedente puntata la coreografa ed ex ballerina Alessandra Celentano - membro insieme a Veronica Peparini e Timor Steffens della commissione danza - ha accusato i membri della giuria televisiva, Gabry Ponte, Loredana Berté e Vanessa Incontrada, di essere incompetenti e quindi di non essere in grado di giudicare obiettivamente le esibizioni dei concorrenti. Il dj ha risposto chiedendo alla produzione che nella puntata che andrà in onda in diretta stasera tutte le esibizioni dei ragazzi, comprese quelle della fase di eliminazione, vengano valutate solamente dalla giuria televisiva. La decisione della produzione sarà resa nota solamente all'inizio della puntata.

Alla luce dei recenti avvenimenti legati all'emergenza sanitaria da Coronavirus e alle disposizioni del Governo per impedirne l'ulteriore diffusione, anche la terza puntata del serale di Amici 2020 andrà in onda senza pubblico in studio (come era successo con la seconda). Non solo: non ci saranno neppure gli ospiti. L'emergenza ha peraltro spinto la produzione a chiedere alle varie etichette discografiche di rimandare l'uscita dei dischi dei cantanti, prevista per il prossimo 27 marzo: gli album saranno pubblicati per il momento solamente in digitale, sulle piattaforme di streaming, il 20 marzo.