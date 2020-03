Bugo risponde su Twitter a Liam Gallagher: ‘Here I am Liam’

Non ha subito battute d’arresto la prolifica attività su Twitter del minore dei fratelli Gallagher, che non di rado indirizza i suoi tweet, non troppo gentili, al fratello ed ex compagno di band Noel Gallagher. Non è questo il caso, perché stavolta Liam Gallagher ha semplicemente scritto – il tweet risale a ieri, 12 marzo – “What’s happening” (“Cosa sta succedendo”). E a provare a dare una risposta alla voce di “Live Forever”, dall’altra parte della Manica, è stato Bugo, che scrive tra i commenti: “Here I am Liam, there we were now here we are eheh”.

Here I am Liam , there we were now here we are eheh — Bugo (@BugattiCristian) March 12, 2020

“There we were, now here we are” è una strofa del brano degli Oasis, parte dell’esordio discografico della band brit-pop “Definitely Maybe” (1994), “Columbia”. L’espressione è stata utilizzata anche come titolo per il documentario di Dick Carruthers dedicato alla formazione di Manchester “There We Were, Now Here We Are... The Making of Oasis” del 2004. L’ironia dei social si è presto abbattuta sull’incontro virtuale tra l’ex Oasis e il cantautore lombardo inondando il tweet di meme.

Liam Gallagher ha recentemente fatto tappa in Italia nell’ambito del tour a supporto del suo secondo album solista “Why Me? Why Not.”: nella Penisola il cantante è andato in scena lo scorso mese di febbraio, a Roma – qui la nostra recensione del live - e a Milano.