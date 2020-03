Francesco Bianconi: ascolta il suo primo singolo solista, ‘Il bene’

Il primo brano solista del frontman dei Baustelle è arrivato: dalla mezzanotte di oggi, 13 marzo, è disponibile sulle piattaforme digitali “Il bene”, singolo apripista dell’esordio in solitaria di Francesco Bianconi, che sarà disponibile dalla prossima primavera. Il cantautore di Montepulciano ancora non ha reso nota l’esatta data di pubblicazione. Ecco “Il bene”:

La voce dei Baustelle porterà il disco in tour a partire dal prossimo mese di maggio: Bianconi ha in calendario sei date a Fermo, Milano, Firenze, Reggio Emilia, Roma e Torino. L’album uscirà per BMG: settimana scorsa è infatti stato annunciato l’accordo firmato dall’artista con la divisione della multinazionale BMG Rights Management.

Francesco Bianconi, classe 1973, ha lavorato come autore per diverse interpreti – tra le quali Irene Grandi, Anna Oxa, Noemi, Chiara e altre - e ha collaborato con band e artisti come i Perturbazione, Pacifico, Dimartino e i Virginiana Miller. Il cantautore toscano ha all’attivo anche due romanzi, oltre ad essersi occupato dei testi di “I musicisti arrivano già stanchi negli hotel”, fotodiario dell’attività dal vivo dei Baustelle pubblicato lo scorso mese di ottobre.