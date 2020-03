I concerti di "Vinyl": PFM @ RSI, 25-11 1980

In queste settimane di sospensione di ogni tipo di evento culturale che preveda il ritrovo di più persone, di sicuro ci manca molto la musica dal vivo. Ma non per questo dobbiamo rassegnarci e abbiamo, anzi, la possibilità di scoprire chicche e perle grazie al web.

Abbiamo inaugurato quindi una serie dedicata a concerti speciali da goderci giorno per giorno da casa, in video.

Il terzo è un docmenti live speciale della PFM (Premiata Forneria Marconi) del 25 novembre 1980. In quell’occasione la band – nella formazione con Franco Mussida, Patrick Djivas, Franz di Cioccio, Flavio Premoli e Lucio Fabbri – si esibì live in studio per la RTSI (ora RSI ossia Radiotelevisione Svizzera Italiana).

La PFM era reduce dall’uscita, in aprile, di “Suonare suonare”, album in studio numero nove per la formazione prog rock, che si era però già avviata verso sonorità più pop e commerciali.

GUARDA IL CONCERTO INTEGRALE DELLA PFM NEGLI STUDI DI RSI SU DEAGOSTINIVINYL.COM