Vasco, l’epopea del ritorno a casa: ‘Parto per Monaco, vi terrò aggiornati’

Vasco Rossi sta cercando di tornare a casa. Il rocker di Zocca è a Los Angeles, al lavoro sulla musica che la prossima estate porterà nei principali festival estivi della Penisola, e sta riscontrando non poche difficoltà nel tentativo di rientrare in Italia da quando gli Stati Uniti, in risposta all’emergenza Coronavirus, hanno bloccato i collegamenti con l’Europa. L’ultima volta che il Blasco si era espresso nel merito, questa mattina, aveva raccontato ai fan via Instagram di essere pronto a partire domani, passando per la Germania. Ora Vasco, ancora una volta attraverso una serie di Instagram stories, ha aggiornato i fan e le notizie sul suo rientro non sembrano ottime. “Parto alle 18 da qui per Monaco, in Germania, poi naturalmente mi hanno detto che da Monaco a Bologna il volo è stato cancellato”, racconta il cantante emiliano mentre passeggia. E aggiunge: “Siamo al delirio totale, raggiungerò casa con qualche altro mezzo di trasporto”. Un’opzione la suggerisce il testo aggiunto da Vasco alla story, la scritta “tornerò a piedi”.

Proseguendo nella sua passeggiata, Vasco mostra con la telecamera del telefono le persone intorno a lui, commentando: “Qui come vedete sono ancora tutti tranquilli, tutti tranquilli meno me, che comunque sto lontano dalla gente”. Racconta ancora il rocker: “Trump gli ha raccontato che il virus è straniero e quindi… Trump gli racconta tutte le balle che vuole e dato che molti ci credono sono tranquilli”. Chiude, infine, la voce di “Senza parole”: “Vi terrò aggiornati sulla mia odissea, magari passo la partenza in streaming”.