Coronavirus, salta anche la Rock’n’Roll Hall of Fame

Saltano, uno dopo l’altro, i grandi appuntamenti dei primi mesi del 2020 e Oltreoceano, dopo il South by Southwest – che fino all’ultimo ha cercato di resistere – anche la cerimonia che accoglie nuovi artisti nella Rock’n’Roll Hall of Fame quest’anno non si terrà: sarà “posticipata” a data da destinarsi in relazione all’evoluzione dell’attuale emergenza mondiale – a oggi negli Stati Uniti, dove la Hall of Fame ha sede, i casi di positività al virus registrati sono poco più di 1330 - legata al Coronavirus. Gli artisti e le band designati a entrare a far parte quest'anno dell’olimpo del rock sono i Doobie Brothers, i T. Rex, i Nine Inch Nails, i Depeche Mode, Whitney Houston e Notorious B.I.G. L’istituzione fondata da Ahmet Ertegun nel 1983 non ha al momento fissato alcuna data alternativa per la cerimonia, che avrebbe dovuto andare in scena a Cleveland, in Ohio, il 2 maggio prossimo. “Siamo molto delusi nel dover annunciare lo slittamento della cerimonia di ammissione alla Rock’n’Roll Hall of Fame di quest’anno”, ha fatto sapere il presidente dell’istituzione Joel Peresman attraverso un comunicato, proseguendo:

La nostra prima preoccupazione va alla salute e alla sicurezza dei partecipanti e degli artisti e ci stiamo adeguando alle indicazioni delle autorità statali e locali e al buon senso. Non vediamo l’ora di riprogrammare la cerimonia e la annunceremo appena possibile.

Gli artisti accolti lo scorso anno nella Hall of Fame sono stati i Cure, i Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, i Radiohead, i Roxy Music e gli Zombies.