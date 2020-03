Snoop Dogg: "Questa è la lezione che ho imparato da Tupac"

Snoop Dogg ha rivelato che la lezione più preziosa che ha imparato dal defunto Tupac è stata quella di sviluppare "un diverso tipo di etica del lavoro" come musicista. Snoop Dogg era amico intimo di Tupac Shakur, il rapper ucciso a Las Vegas in una sparatoria nel settembre del 1996 all'età di 25 anni.

Il 48enne Calvin Cordozar Broadus Jr. - questo il vero nome di Snoop Dogg - ha condiviso sul suo account Instagram un'intervista televisiva, dove gli è stato chiesto cosa avesse imparato da Tupac.

Questa la risposta del rapper californiano:

"Penso che ciò che ho imparato da Tupac sia stato fondamentalmente un diverso tipo di etica del lavoro. Ho sempre avuto una buona etica del lavoro per quanto riguarda essere tempestivo, essere puntuale ed essere un professionista. Ma lui mi ha mostrato come essere un po' più veloce ad arrivare al centro della questione e non solo ascoltarlo, non assorbirlo ma più semplicemente farlo, e continuare a farlo e farlo ancora. Lasciare che sia il tecnico a mixarlo e masterizzarlo, a non innamorarsi di quella cosa, ma innamorarsi del mestiere di poterlo fare e continuare a farlo."