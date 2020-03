Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: U2, 'Zoo TV: Live from Sydney', 1993

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

C'è Berlino - dove fu registrato "Achtung Baby", agli Hansa Studio - e tutta la storia che ne consegue. C'è la maestosità scenica dei Pink Floyd di "The Wall". C'è la pop art di Andy Warhol, ci sono i truismi di Jenny Holzer, c'è quello che di lì a poco sarebbe diventato il mondo stretto nella Rete del World Wide Web - compreso l'"user-generated content": ve lo ricordate il "confessionale"?. Lo ZooTV Tour rappresenta uno spartiacque non solo nella carriera degli U2, ma in quella dell'intero intrattenimento dal vivo musicale.

Con una megaproduzione quanto mai sperimentale Bono e soci hanno portato in giro per il mondo - anche in Italia, il 21 e 22 maggio del '92 a Milano, il 2 e 3 luglio '93 a Verona, il 6 e 7 a Roma, il 9 a Napoli, il 12 a Torino, e il 17 e 18 a Bologna - quella che in molti considerano la loro forma migliore, ovvero quella di un gruppo fresco di una salutare crisi di identità che, incalzato dalla nuova incazzatissima ondata grunge, ha saputo rinnovarsi con coraggio inoculando l'elettronica al rock in uno dei migliori modi mai escogitati. Benché il concerto di Sydney - che ebbe luogo al locale Football Stadium il 27 novembre del '93 - fosse posteriore alla pubblicazione di "Zooropa", incorporandone episodi in scaletta, lo show che poi sarebbe diventato un rockumentary con "Zoo TV: Live from Sydney" resta una delle migliori testimonianze di una band che, all'epoca, aveva saputo affrontare l'età adulta con lo sguardo rivolto al futuro.

