Marianne Mirage: sessioni di yoga e meditazione via social

Marianne Mirage ha scelto un modo originale per condividere, da casa, la sua passione per lo yoga con i fan costretti come lei a non uscire.

Ha organizzato sessioni di yoga e meditazione in diretta Instagram da casa sua, e le classi virtuali per i primi due appuntamenti sono state affollatissime, raggiungendo addirittura oltre ottomila allievi.



“Ho voluto unire non praticanti e fan della musica per vivere insieme qualcosa di nuovo che porta benessere e aiuta corpo e mente. Siamo sempre di più, unisciti a noi! Vi aspetto su Instagram.”



In questi giorni è nelle radio "Adieu", il nuovo singolo tratto dall'album "Vite private", prodotto da Luca Mattioni; è accompagnato da un video girato a Venezia e diretto da Giulia Achenza - candidata ai David 2020 nella sezione corti - che ha voluto raccontare attraverso le immagini un amore passionale in cui è difficile dirsi addio. Protagonista del video, ispirato al film del 1970 "Anonimo veneziano", con Tony Musante e Florinda Bolkan, è Marianne Mirage con l'attore Francesco Maccarinelli.