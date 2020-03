Who: il coronavirus blocca il loro tour

Purtroppo, ormai l'abbiamo compreso fin troppo bene, il coronavirus non è un'emergenza unicamente italiana. Vengono infatti rinviati tour in ogni dove. Anche in Gran Bretagna. Il prossimo 16 marzo gli Who avrebbero dovuto dare il via, da Manchester, al loro ciclo di concerti nel Regno Unito, ma non sarà così.

Questa mattina la band di Townshend e Daltrey, come riporta l'NME, ha rilasciato un comunicato nel quale di informa:

“Dopo aver preso la cosa in seria considerazione, è con molto rammarico che gli Who posticipano il loro tour nel Regno Unito che doveva iniziare il prossimo lunedì 16 marzo a Manchester alla Manchester Arena e finire alla Wembley SSE Arena l'8 aprile. Le date saranno riprogrammate più avanti nell'anno. Tutti i biglietti saranno rispettati. La sicurezza dei fan è fondamentale e visti i problemi in via di sviluppo del coronavirus la band ha ritenuto quale precauzione di non avere altra scelta che rimandare gli spettacoli.”

Il cantante della band inglese Roger Daltrey, sempre nel comunicato, ha assicurato ai fan che gli spettacoli "si faranno sicuramente e potrebbe essere l'ultima volta che facciamo un tour di questo genere, quindi tenete i biglietti, perché gli spettacoli saranno fantastici". Il chitarrista Pete Townshend ha aggiunto che la band "non ha preso questa decisione facilmente, ma date le preoccupazioni per gli incontri pubblici, non può andare avanti".

Nel comunicato si dice inoltre: