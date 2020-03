Quando la mamma di Vinny Appice fece le lasagne a John Lennon

L'ex batterista dei Dio e dei Black Sabbath Vinny Appice - con questi ultimi incise due album: “Mob Rules” (1981) e “Dehumanizer” (1992) – è stato ospite del programma radiofonico condotto da Uncle Joe Benson Ultimate Classic Rock Nights. E, come accade spesso a quel microfono, anche il 62enne musicista di Brooklyn si è lasciato andare a ricordi e confidenze.

L'aneddoto raccontato da Appice è relativo a un episodio avvenuto a metà degli anni Settanta. I protagonisti della storia sono Mamma Appice, l'ex Beatle John Lennon e una loro conversazione che intercorse nel backstage di un concerto di Rod Stewart.

Appice ricorda che era con la sua band del tempo in sala di registrazione e accade che:

“Ci chiamano nella stanza (nei Record Plant Studios di New York) e ci dicono, 'Ragazzi, potete venire qui? Abbiamo bisogno che battiate le mani'. Quindi scendiamo le scale e andiamo in una sala di registrazione, nella sala controllo vediamo John Lennon ed Elton John. (…) Siamo andati fuori di testa! Quindi, facciamo questa cosa, battiamo le mani. Un paio di giorni dopo, John si avvicina, si siede e ci guarda suonare. Eravamo giù di testa, poi parliamo con lui, quindi iniziamo a uscire insieme a lui. Giochiamo a biliardo nella sala biliardo. Gli piacevamo davvero.”

Continua a raccontare:

“Parlammo di cibo, così gli dico che mia mamma produce cibo fatto in casa a Brooklyn. Dico, 'Te ne porto un po'. Allora mia mamma prepara le lasagne e le mette in una teglia. Vado in studio e dico, 'Hey John, questa è di mia mamma'. 'Oh, grazie mille' E se le portò via”.