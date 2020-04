Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Rage Against the Machine, live a Woodstock 1999

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Fu una delle ultime apparizioni su un palco del gruppo di Zach De La Rocha e Tom Morello prima del primo scioglimento, avvenuto un anno più tardi, con l'annuncio del frontman del suo forfait a mezzo stampa. "Litigavamo su tutto, persino sul colore delle t-shirt", ricordò il chitarrista, non senza amarezza. Fatto sta che il passaggio dei Rage Against the Machine dal palco della riedizione celebrativa per il trentennale di Woodstock fu qualcosa di epocale.

Caricamento video in corso Link

Il gruppo di "Killing In The Name Of", alla fine degli anni Novanta, era al massimo del suo fulgore. "The Battle of Los Angeles", il disco che la band avrebbe pubblicato qualche mese dopo, finì dritto al numero uno delle classifiche di vendite americane, portando una delle band più impegnate e militanti mai apparse sul panorama mainstream a stelle e strisce a diventare un fenomeno di massa. Un'ora di musica, serratissima, per tredici brani lanciati sulla platea come se fossero bombe. Eppure, i disordini e le violenze che macchiarono il remake del più grande festival di sempre non scoppiarono durante il loro set, ma in occasione degli show di Limp Bizkit, Red Hot Chili Peppers e Megadeth. Dimostrando, casomai ce ne fosse bisogno, che i Rage Against the Machine non sono il genere di gruppo che cavalca la rabbia di chi l'ascolta, ma che cerca di canalizzarla - attraverso la propria musica - provando a creare qualcosa, possibilmente di buono.

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui