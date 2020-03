Grandi album da (ri)ascoltare, nel frattempo: “Fuori come va?” di Ligabue

“A quelli che da soli ci stan stretti e pensano che il cielo sia di tutti”, canta Ligabue nel brano “Chissà se in cielo passano gli Who”, contenuto nel settimo album del rocker di Correggio. “Fuori come va?”, pubblicato nel 2002 dal cantautore emiliano, è uno degli album che vi proponiamo di riascoltare in questi giorni sospesi dal Coronavirus, in cui siamo tenuti a trascorrere le nostre giornate in casa per tutelare noi stessi e gli altri dalla diffusione del virus.

“Fuori come va?”, oltre a essere il titolo del disco di Luciano Ligabue, è un po’ la domanda che tutti si staranno ponendo in queste giornate trascorse fra le mura domestiche. Il disco include alcune delle canzoni più famose del rocker come, tra le altre, “Questa è la mia vita”, “Eri bellissima”, “Voglio volere” e “Ti sento”.

Ecco la recensione che abbiamo pubblicato al tempo della sua uscita, e un paio di canzoni per spingervi a riascoltarlo.

Poche pippe, dice il Liga. Per “Fuori come va?”, il suo settimo disco di studio, il rocker emiliano ha abbandonato fronzoli e seghe mentali. Si è lasciato andare per realizzare quello che ha definito il suo album più “leggero”.

Leggero perché è costato poca fatica, ed è più che gli altri un disco frutto di un lavoro di squadra.

Senza scadere nei soliti stereotipi bohemienne –tipo: un’opera che non nasce dalla sofferenza vale di meno-, il nostro parere è che tutto questo si sente in “Fuori come va?”. Non si tratta di "musica leggera", ma di rock; le 12 canzoni, però, scorrono, senza particolari alti e bassi. Spicca la produzione, davvero ottima: i suoni sono pressoché perfetti, degni di quelli di un rocker internazionale. Merito di Fabrizio Barbacci, che ha coprodotto l’album , e della fida band: Mel Previte e Fede Poggipollini (chitarre), Robby Pellati (batteria e percussioni), Rigo Righetti (basso), Fabry Simoncioni (tastiere).

Poi ci sono le canzoni: si alternano la consueta dose di rock tirati (“Nato per me”), mid-tempo dalla melodia pop (“Il campo delle lucciole”) e ballate (“Ti sento”). Ligabue, nei testi, sembra meno “scottato” dal successo, come accadeva in alcuni episodi di “Miss Mondo”. I temi affrontati sono molteplici, senza un vero e proprio filo conduttore: dediche alla moglie (“Tutte le strade portano a te”), domande esistenziali centrate sul rapporto con Dio (“Tu che conosci il cielo”), speranza (“Voglio volere”) e amore (“Eri bellissima”). Anche se, forse, il tema più forte è quello di “In pieno rock ‘n’ roll” (uno dei due brani del disco che rende omaggio agli Who, l’altro è appunto “Chissà se in cielo passano gli Who”): Liga parla di se stesso come di un tossico di musica, in crisi di astinenza quando è lontano dalle scene.

Senza alti e bassi, si diceva. Già, perché il principale limite di “Fuori come va?” è che non dice nulla di nuovo. Le canzoni sono belle –che il Liga è un grande scrittore non lo scopriamo oggi-, ma sono esattamente quelle che ti aspetti. Arrangiate meglio che in passato, senza ombra di dubbio, e pronte per essere suonate dal vivo. Insomma, “Fuori come va?” è un disco che si fa ascoltare volentieri, ma che alla lunga potrebbe non lasciare grandi tracce. E' ancora presto per dirlo, ma il pericolo è di inserire il “pilota automatico” e non rischiare più di tanto. E questo, leggerezza a parte, rischia di essere in prospettiva futura una grossa ipoteca.

(Gianni Sibilla)