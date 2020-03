Coronavirus, Vasco Rossi da Los Angeles: ‘Partirò con l’ultimo volo per l'Europa’

Ieri, 11 marzo, il Blasco - attualmente impegnato a Los Angeles per lavorare alla scaletta del tour estivo, che prenderà il via il prossimo 10 giugno da Firenze, e alla sua nuova canzone - ha comunicato sui social di essere intenzionato a rientrare in Italia. Nelle ultime ore Vasco Rossi ha pubblicato una serie di storie in cui racconta ai suoi fan le difficoltà incontrate per organizzare il suo viaggio di ritorno a causa delle limitazioni sulle rotte, causa Coronavirus.

Quattordici ore fa, il rocker di Zocca ha fatto sapere: “Sto cercando di partire prendendo un volo, prima per la Germania e poi per l’Italia. Mi devono confermare la cosa. Se è confermato, forse riesco a partire domani.”

Questa mattina, dopo l’annuncio del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump che ha deciso di sospendere i voli da e per l’Europa per trenta giorni a partire da venerdì a mezzanotte, Vasco ha pubblicato alcuni video in cui ha detto: “Allora ragazzi, la cosa è da fantascienza. (S)Trump questa sera ha dichiarato di chiudere completamente i confini degli Stati Uniti, a tutti i voli da tutta Europa. Quindi non potrà partire e arrivare nessun aereo dalla e per l’Europa.” Il rocker ha poi aggiunto:

“Pensate che questo andrà in onda da venerdì sera. E io partirò giovedì, con l’ultimo volo che viene in Europa. È pazzesco.”

Vasco Rossi ha, inoltre, pubblicato una foto che lo ritrae davanti alla famosa scritta posta sulla collina di Hollywood. Il messaggio condiviso insieme all’immagine recita: “Saluti A ..Hollywood. Last picture [ultima foto]”

Scorrendo le storie pubblicate da Vasco tra ieri e oggi su Instagram, è possibile vedere alcune riprese effettuate presso gli studi Speakeasy Sound Recording Studios di Los Angeles dove il rocker è impegnato sia a definire le canzoni che presenterà dal vivo questa estate sui palchi italiani sia a lavorare su una nuova canzone. "Esclusivissimi.. Abusivissimi.. Spoileraggi", recita, infatti, il testo che accompagna un video caricato. Nella clip, Vasco Rossi intona: "Siamo qui, pieni di guai."