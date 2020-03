Beatles, a settembre il film "Get Back": tutti i dettagli

Dopo l'annuncio della data dell'arrivo nelle sale cinematografiche (il 4 settembre negli USA e in Canada) del film di Peter Jackson, si apprendono ora alcuni dettagli della pellicola. Il film, presentato dai Walt Disney Studios in associazione con la Apple Corps e Wingnut Film Productions, è stato realizzato selezionando oltre 55 ore di materiale filmato da Michael Lindsay-Hogg nel gennaio 1969 (a 16 millimetri poi "gonfiati" a 35 millimetri, in parte già utilizzato nel film "Let it be", uscito all'epoca e da tempo irreperibile in home video) e oltre 140 ore di audio registrato dal vivo durante le session dell'album che sarebbe uscito col titolo "Let it be". Il materiale filmato è stato restaurato dalla Park Road Post Production di Wellington, Nuova Zelanda, ed è stato editato da Jabez Olsses, che già ha collaborato con Jackson per un documentario sulla Prima Guerra Mondiale. Il materiale audio sarà mixato a Londra da Giles Martin e Sam Okell, già impegnati nella realizzazione delle edizioni celebrative di "Sgt. Pepper's…", "The Beatles" e "Abbey Road".

Il progetto è stato, ovviamente, approvato da Paul McCartney, Ringo Starr, e dalle vedove di John Lennon (Yoko Ono) e di George Harrison (Olivia Arias).

Paul McCartney: "Dal film emergono l'amicizia e l'affetto fra di noi, e mi fa ripensare ai tempi meravigliosi e pazzeschi che abbiamo vissuto insieme".

Ringo Starr: "Ci sono ore e ore di noi che suoniamo e ridiamo insieme, è molto diverso da 'Let it be'. E' molto più peace and love, proprio come eravamo noi".

Il film di Jackson includerà per intero i 42 minuti della "rooftop performance", il concerto sulla terrazza dell'edificio della Apple che segnò l'ultima esibizione live dei Beatles insieme.

E' annunciata anche una riedizione restaurata del film "Let it be" di Michael Lindsay-Hogg, la cui data di pubblicazione non è ancora stata comunicata.