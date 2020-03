Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Iron Maiden, live al Rock in Rio 2019

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

E' un ricordo ancora relativamente fresco, nella mente dei fan tricolore, il passaggio italiano del Legacy of the Beast World Tour, l'ultima sortita sui palchi della formazione capitanata da Bruce Dickinson che nell'estate del 2018 portò il proprio show a Firenze, Milano e Trieste: "un Gran Guignol in grado di viaggiare a una velocità senza pari", definimmo lo show degli Iron Maiden, "in linea più con le produzioni televisive che non con le esibizioni live, capace sì di far strabuzzare gli occhi con folli esagerazioni, ma anche di entusiasmare gli animi con il suo ricco assortimento Iron Maiden di epiche cavalcate, cambi di tempo e linee melodiche da cantare insieme a un pubblico che ha tutta la consapevolezza di quanto quei sessantenni lì si stiano divertendo ancora tantissimo".

I sessantenni più in forma sulla piazza andarono a divertirsi anche in Brasile, al Rock in Rio, qualche mese dopo essere passati dalla Penisola. Se non crede ai nostri, credete ai vostri, di occhi e orecchie: due ore tiratissime, durante le quali vengono snocciolati classici potentissimi come "Fear of the Dark", "The Number of the Beast" e - in chiusura - l'inevitabile "Run to the Hills". Un set definitivo che presto potremmo tornare a vedere dal vivo: i Maiden sono attesi a Bologna, il prossimo 20 luglio, per la terzultima data del Legacy of the Beast World Tour.

