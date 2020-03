Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: stasera gli Iron Maiden

Per arginare la diffusione del Covid-19 il governo italiano ha deciso di imporre lo stop a tutti gli eventi di musica dal vivo sul territorio nazionale: a noi però, così come a tutti gli appassionati, la voglia di stare davanti a un palco ad assistere a concerto non è passata. Anzi. Per far fronte a questo difficile periodo, abbiamo pensato di riproporre quotidianamente, sulle nostre pagine, le registrazioni audio / video di alcune delle performance più memorabili mai consegnate agli annali dai grandi nomi che hanno fatto la storia del rock: a partire da lunedì 9 marzo ogni sera - alle 20,30 - Rockol vi propone un grande rock show per alleviare (o almeno provarci) l'astinenza forzata da musica dal vivo.

Questa sera ci spostiamo ancora una volta agli antipodi, tornando indietro nel tempo di appena un anno: è l'aprile del 2019 quando gli Iron Maiden salgono sul palco del Rock in Rio, in Brasile, per offrire ai propri fedelissimi fan due ore di show di altissimo livello.

Alzate il volume e restate sintonizzati...