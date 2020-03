Morrissey esegue ‘Half a person’ degli Smiths per la prima volta in 20 anni: video

Il primo concerto del 2020 dell’ex Smiths è andato in scena lo scorso 6 marzo presso la First Direct Arena di Leeds. Lo show di venerdì scorso di Morrissey ha passato in rassegna alcuni brani del suo repertorio solista - come, tra gli altri, “At Amber” che non veniva proposta dal vivo dal 2002 e “If you don't like me, don't look at me” - oltre a canzoni della formazione di Manchester come “The boy with the thorn in his side” e “Half a person”, che non eseguiva live dal 2000.

Ecco il video con l’esecuzione dal vivo della canzone, originariamente pubblicata come b-side del singolo “Shoplifters of the World Unite”, uscito il 26 gennaio 1987, e successivamente inclusa nella raccolta “Louder than bombs” del 1987:

Nel corso della serata il 60enne cantautore britannico ha proposto dal vivo, per la prima volta, alcune tracce tratte dal suo nuovo album, “I am not a dog on a chain”, che uscirà il prossimo 20 marzo, come “Jim Jim Falls”, “Once I saw the river clean” e “Love is on its way out”.

Dopo il concerto del 6 marzo, Morrissey è tornato in scena il 9 marzo al Palladium di Colonia e ha proposto una scaletta simile a quella del live di Leeds. La tappa tedesca del tour di Morrissey - che il prossimo 14 marzo si esibirà alla Wembley Arena di Londra - si è aperta con l’esecuzione del famoso brano degli Smiths, “How soon is now?” - non proposta dal vivo durante lo show alla First Direct Arena. Il momento dei bis, però, è stato sempre caratterizzato dall’esecuzione di “Half a person”.