Neno, il nuovo singolo è "Meglio star da soli"

Sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali "Meglio star da soli", il nuovo singolo del cantautore torinese Neno, all'anagrafe Stefano Farinetti, concorrente di Amici 19.

"Meglio star da soli" è nata per caso in un pomeriggio dell'estate 2019. Stavo uscendo di casa per un appuntamento, arrivato alla macchina mi accorgo che avevo dimenticato le chiavi in camera, allora rientro in casa, ma mentre sto per uscire di nuovo, l'occhio cade sulla mia chitarra e d'impulso inizio a suonare. Così mi sono seduto alla scrivania e ho scritto di getto la prima strofa. Nei giorni successivi ho continuato a lavorare sul pezzo, alla ricerca di un ritornello che mi convincesse. Quello che voglio raccontare è che si può sbagliare, soprattutto alla mia età, ma a volte una relazione va vissuta anche con leggerezza per riuscire a comprenderne appieno il valore. Magari a cena con una buona bottiglia di vino.

Ascolta qui "Meglio star da soli"

Stefano Farinetti, in arte Neno, nasce a Torino il 13 novembre del 1998. Ha studiato canto e pianoforte, e dopo molte partecipazioni a concorsi ha partecipato allo stage per cantanti presso il CET di Mogol. Realizza i suoi primi brani inediti insieme a Andrea Mancini, in arte Andy Mancini, che diventa il suo produttore artistico. Nel novembre del 2019 entra a far parte del talent show "Amici di Maria De Filippi", ma

il suo percorso si conclude nell'ultima puntata del pomeridiano, ad un passo dal serale del programma. Uscito dalla scuola riprende il suo nome d'arte, Neno, e inizia a lavorare per costruire il suo futuro discografico.