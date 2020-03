Quelli che 'il Coronavirus può fottersi': dai Magnum a quei fan che...

Una pandemia in atto, un paese - il nostro - in "lockdown" e tanti altri che, purtroppo molto probabilmente, presto lo seguiranno: il diffondersi del Coronavirus sta incidendo sulle vite di tutti come una guerra mondiale, eppure c'è chi - nel mondo della musica, come gli altri colpito dall'emergenza sanitaria - continua a fare come se nulla fosse o quasi.

La rock band britannica dei Magnum ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di voler modificare i piani del proprio tour europeo, nonostante diversi paesi - tra gli altri, Francia e Germania - abbiano già varato diverse restrizioni in materia di spettacoli musicali dal vivo:

"Non annulleremo il tour", si legge nel messaggio postato dal gruppo: "Stiamo provando da tre settimane, ormai (...) Siamo obbligati contrattualmente a suonare ogni singolo concerto e lo faremo. (...) Se una band con un'età media di quasi 60 anni non vede l'ora di salire su un tour bus e andare a dare l'anima sui palchi per 3 mesi buoni, speriamo sinceramente che tu non abbia troppa paura di uscire di casa e venirci a vedere. Fanculo al Coronovirus, ci vediamo in giro".

Stesso spirito alimentato da passione e incoscienza - ma senza spavalderia - animava probabilmente i cinque fan napoletani di Vasco Rossi che - riferisce l'edizione bolognese di Repubblica - sono stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri alle porte di Zocca, paese natale del rock di "Bollicine": i cinque giovani, partiti in auto dal capoluogo campano e arrivati in Emilia in contravvenzione al decreto emanato lo scorso lunedì, 9 marzo, sono stati denunciati per violazione alle normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19.