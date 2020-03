Alice in Chains: Jerry Cantrell al lavoro su un nuovo album solista

Il chitarrista degli Alice in Chains Jerry Cantrell ha fatto sapere, per mezzo di un post pubblicato sul proprio account Instagram personale, di essere impegnato in studio a dare un seguito al dittico di "Degradation Trip", i suoi ultimi due album pubblicati da solista a giugno e novembre del 2002: l'artista ha pubblicato una foto (scattata presso il Dave's Room Recording Studio di North Hollywood, in California) di una rastrelliera di chitarre corradata dalla didascalia "è tempo di fare del ruuoock".

"Quando sono con gli Alice, sono gli con Alice, e questa è l'occupazione che prende la maggior parte del mio tempo", aveva dichiarato l'artista lo scorso febbraio a People TV: "Quest'anno ci siamo concessi un po' di tempo libero. Quindi, se vi è piaciuto il mio lavoro solista - o anche quello con gli Alice - sono sicuro che vi potrebbero piacere un po' di cose che ho in ballo".

Discograficamente attivo con gli Alice in Chains dal 1990 - anno di pubblicazione di "Facelift" - Cantrell ha debuttato discograficamente da solista nel '98 con "Boggy Depot", album che ha raggiunto un ragguardevole picco in ventottesima posizione nella classifica degli album più venduti negli Stati Uniti.