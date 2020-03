Biffy Clyro, un concerto in Italia a ottobre

E' stata annunciata per il prossimo 29 ottobre al Lorenzini District, a Milano, l'unica data italiana dei Biffy Clyro per il 2020: la band scozzese guidata da Simon Neil, per l'occasione, presenterà al pubblico della Penisola i brani del proprio nuovo album in studio, "A Celebration of Endings", atteso nei negozi per il prossimo 15 maggio a un anno dall'ultima prova in studio della formazione di Kilmarnock, "Balance, Not Symmetry", pubblicato la scorso 17 maggio. I biglietti per l'evento saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dal prossimo mercoledì, 25 marzo.

Riguardo al nuovo lavoro, Simon Neil ha dichiarato: