Il Coronavirus 'spegne' i live anche a Berlino

Quasi contestualmente alla dichiarazione, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di stato di pandemia in relazione al diffondersi del Covid-19 a livello mondiale, dalla capitale tedesca - storica forgia di stili e tendenze in ambito musicale nonché una delle città europee più vivaci in quanto a quantità e qualità di proposta di musica dal vivo (nella foto, un live al Bi-Nuu di Kreuzberg) - sono arrivate notizie che alle orecchie di noi italiani non suonano certamente come novità: l'assessore alla cultura berlinese Klaus Lederer ha confermato come da oggi, mercoledì 11 marzo, e almeno fino al prossimo 19 aprile, tutti i teatri e le sale da concerto della città dovranno rimanere chiuse per evitare il diffondersi del Coronavirus.

In prima istanza erano state sospese solo le manifestazioni con un'attesa di pubblico superiore alle mille unità, ma dopo che nella sola ex città del Muro sono stati rilevati 58 casi accertati di Covid-19 la soglia di sensibilità degli operatori del settore in merito si è alzata molto, e molto in fretta: "Alla luce dell'attuale situazione sanitaria e nell'interesse riguardo la salute del nostro personale, dei nostri artisti e della clientela, tutti i nostri eventi precedentemente annunciati al Berghain, al Panorama Bar e a Säule sono sospesi in via precauzionale fino al prossimo 20 aprile", è il messaggio fatto comparire nelle ultime ore sul sito ufficiale del Berghain, uno dei club simbolo della città.