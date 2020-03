Niccolò Fabi: posticipato il tour europeo in programma ad aprile

View this post on Instagram

Prevedibile e inevitabile. Motivazioni organizzative, di buon senso e di stato d’animo tutte verso l’unica amara scelta possibile. Non vorrei aggiungere altro su questa esperienza di vita che ci unisce tutti, perché ho bisogno di tempo per rendere concreta una sensazione travolgente ma ancora quasi irreale. Se c’è una cosa che questo momento può insegnarci è anche il valore della sospensione, della pausa, del silenzio, dell’ascolto, persino della noia. Magari per capire, imparare, correggere e migliorare. Per il resto le canzonimie sono sempre lì a disposizione di chi voglia trovarci un sorriso o un conforto. Ci vediamo dopo🌈