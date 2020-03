Beatles: il film "Get Back" nei cinema il 4 settembre

E' stata annunciata dai Walt Disney Studios la data - 4 settembre 2020 - dell'arrivo nelle sale cinematografiche di "The Beatles: Get Back", il film che Peter Jackson ha ricavato dalle riprese realizzate nel gennaio del 1970 negli studi cinematografici di Twickenham e nello studio di registrazione della Apple - le stesse utilizzate per il film "Let it be". Il film di Jackson, del quale abbiamo già scritto qui, sarà naturalmente diverso da "Let it be": conterrà molte sequenze prima inedite, e certamente anche canzoni che in "Let it be" non erano state presentate.

Per l'autunno è attesa anche un'edizione celebrativa del cinquantennale dell'album "Let it be".