Coronavirus, Spotify chiude gli uffici

Anche Spotify annuncia la chiusura dei suoi uffici in seguito all'emergenza Coronavirus, diffusa ormai in tutto il mondo. Il gigante dello streaming va così ad aggiungersi alle varie società che già negli scorsi giorni hanno deciso di adottare misure organizzative precauzionali per contenere il più possibile il diffondersi del virus e salvaguardare la salute degli impiegati (tra queste anche Sony Pictures Entertainment, che ha spento le luci dei suoi uffici a Londra e Parigi). Ad annunciare la decisione è il fondatore e presidente della società svedese, Daniel Ek: "Ho chiesto ai dipendenti di Spotify di lavorare da casa per le prossime due settimane a causa dell'aumento del rischio di essere contagiati dal Covid-19. Tutti noi abbiamo l'obbligo di impedirne la diffusione. Spero che altre aziende svedesi seguano il nostro esempio".