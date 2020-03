Coronavirus, Vasco Rossi da Los Angeles: 'Sto cercando di tornare in Italia'

"Ho deciso di interrompere i miei allenamenti e rientrare in Italia il prima possibile. Tenete duro, anche questa passerà": direttamente dalle colline di Los Angeles, dove passa buona parte dell'anno e dove proprio in queste settimane stava preparando gli spettacoli dei concerti che la prossima estate porterà sui palchi dei principali festival italiani, Vasco Rossi si rivolge così ai suoi fan, su Instagram. Con un post e un video girato durante una delle sue passeggiate sulle colline della città californiana, il rocker di Zocca fa sapere di voler rientrare in Italia, ma di essere costretto - come tanti cittadini italiani che in questo momento si trovano all'estero - a fare i conti con le limitazioni sulle rotte, causa Coronavirus.

Sempre su Instagram Rossi manda un abbraccio virtuale al personale sanitario che in questi giorni sta combattendo in prima linea contro il Coronavirus: "Stano affrontando coraggiosamente, rischiando anche loro, questa grande emergenza con grande impegno".

Due giorni fa, sui social aveva lanciato un duro monito ai fan : "Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione".