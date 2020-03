Mahmood, il tour europeo è rinviato in autunno

In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il tour del cantautore milanese è stato posticipato al prossimo autunno. L’organizzatore Friends & Partners ha comunicato le prime date del nuovo calendario della tournée di Mahmood. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Per quanto riguarda le date europee, entro il 16 marzo saranno comunicate nuove informazioni.

Ecco i concerti finora confermati:

3 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 14 aprile)

4 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL

9 novembre MILANO – ALCATRAZ

13 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

14 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE

17 novembre TORINO/VENARIA – CONCORDIA

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 novembre S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA

Mahmood ha pubblicato il suo primo album in studio, "Gioventù bruciata", il 22 febbraio 2019. Il disco include la canzone "Soldi", brano vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Lo scorso 16 gennaio è stato pubblicato il pezzo "Rapide", scritto dal cantante milanese in collaborazione con Francesco Cattiti e con Dario Faini, in arte Dardust, che è anche produttore del brano.