Concerti, Patti Smith: una nuova data a luglio a Milano

Agli appuntamenti dal vivo, in programma in Italia, con la cantautrice newyorkese si aggiunge un nuovo concerto. Il prossimo 30 luglio Patti Smith, accompagnata dalla sua band, si esibirà nella cornice del Castello Sforzesco a Milano. I biglietti per assistere al live saranno in vendita su TicketOne dalle ore 10 di giovedì 12 marzo e il costo di ogni titolo d’ingresso sarà di 35 euro più diritti di prevendita.

L’annuncio del concerto milanese segue quello dello spettacolo che vedrà la sacerdotessa del rock andare in scena a Lucca in occasione dell’edizione 2020 del Lucca Summer Festival.

Patti Smith porterà la sua musica nel nostro Paese anche in altre occasioni. La cantautrice, sempre con la sua band, sarà in concerto a Roma il 26 luglio, e a Sogliano al Rubicone (FC) il 29 luglio.