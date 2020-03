Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: stasera i Cure

Per arginare la diffusione del Covid-19 il governo italiano ha deciso di imporre lo stop a tutti gli eventi di musica dal vivo sul territorio nazionale: a noi però, così come a tutti gli appassionati, la voglia di stare davanti a un palco ad assistere a concerto non è passata. Anzi. Per far fronte a questo difficile periodo, abbiamo pensato di riproporre quotidianamente, sulle nostre pagine, le registrazioni audio / video di alcune delle performance più memorabili mai consegnate agli annali dai grandi nomi che hanno fatto la storia del rock: a partire da lunedì 9 marzo ogni sera - alle 20,30 - Rockol vi propone un grande rock show per alleviare (o almeno provarci) l'astinenza forzata da musica dal vivo.

Stasera torniamo indietro appena all'estate scorsa, prendendo un volo - all'epoca si poteva - per il Regno Unito: è la sera del 30 giugno, i Cure di Robert Smith salgono sul Pyramid Stage del festival di Glastonbury. E per due ore è magia.

Alzate il volume e restate sintonizzati...