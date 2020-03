Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Foo Fighters, live al Big Day Out, Sydney, 2000

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Era uscito da poco "There Is Nothing Left to Lose", disco di rottura nella carriera della band di Dave Grohl: l'ex batterista dei Nirvana, dopo il licenziamento di Franz Stahl - quest'ultimo chiamato a sostituire Pat Smear, uscito dai ranghi circa in anno prima - era rimasto l'unico chitarrista dei Foo Fighters. In pratica in trio, con il fido Nate Mendel al basso e il (relativamente) nuovo acquisto Taylor Hawkins alla batteria. Assetto che in studio funzionò, ma che dal vivo avrebbe potuto rivelarsi troppo scarno per fare breccia. Grohl risolse ingaggiando il chitarrista dei No Use for a Name Chris Shiflett per mettere in piedi uno show da portare in giro per il mondo. E la prova dei palchi gli diede ragione, ancora una volta.

Caricamento video in corso Link

Il concerto tenuto dai Foo Fighters al Big Day Out di Sydney, in Australia, nel 2000, mostra una band in forma strepitosa, potente e compatta, ma sufficientemente cazzona da non prendersi troppo sul serio: Shiflett sarebbe rimasto in formazione in pianta stabile, Smear sarebbe tornato all'ovile poco meno di dieci anni dopo e i Foos sarebbero diventati quella macchina da guerra live capace di riempire gli stadio di tutto il mondo. Come si dice, il resto è storia. Una storia iniziata non da qui, ma quasi...

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui