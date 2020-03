Justin Timberlake e Anderson .Paak, ascolta ‘Don’t slack’

Ieri, 10 marzo, è stata pubblicata la canzone “Don’t slack”, realizzata in duetto dall'ex 'N Synch Justin Timberlake e da Anderson .Paak. Il brano è incluso nella colonna sonora di “Trolls World Tour”, film d’animazione atteso nelle sale cinematografiche il prossimo aprile.

La canzone - che segue la pubblicazione del duetto tra Timberlake e SZA, “The other side”, pubblicato lo scorso febbraio - anticipa di qualche giorno la pubblicazione della colonna sonora di “Trolls World Tour” che, disponibile dal prossimo 13 marzo, presenterà brani di, tra gli altri, Icona Pop, George Clinton e Mary J. Blige.

Justin Timberlake ha pubblicato il suo ultimo e quinto album in studio, “Man of the woods”, nel 2018, a quasi cinque anni di distanza dalla precedente fatica in studio discografica del 39enne cantautore statunitense “The 20/20 experience 2 of 2” del 2013.