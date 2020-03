Grandi album da (ri)ascoltare, nel frattempo: 'Unknown Pleasures' dei Joy Division

Icona è un termine abusatissimo, specie dalla stampa musicale, ma nel caso della prima epifania discografica della band un tempo guidata da Ian Curtis è speso bene e a ragion veduta: sin dalla copertina - ormai assorbita dall'immaginario pop quasi come lo "smiley" dei Nirvana - il debutto sulla lunga distanza dei Joy Division è stato capace di tracciare una linea tra quello che c'era stato e quello che ci sarabbe stato, dando vita a un sound unico che ha ispirato generazioni di epigoni ma che nessuno mai è stato in gradi di eguagliare, in termini di urgenza, intensità e spontaneità.

In questi giorni sospesi dal Coronavirus - dall'inizio di questa settimana vi stiamo proponendo tre album classici al giorno da riascoltare in attesa di tempi migliori - "Unknown Pleasures" non vi farà tornare il buon umore, ma saprà darvi un pugno nello stomaco così forte da farvi piegare in due. E da farvi sentire vivi, nonostante tutto.

Ecco la recensione che abbiamo pubblicato al tempo dell'uscita della "Collectors Edition", nel 2007: