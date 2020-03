Tommaso Paradiso e Calcutta scrivono una canzone in diretta su Instagram: video

“Si sta bene a casa. Io riesco a fare le cose meglio a casa, riesco a scrivere meglio a casa che in un bar”, ha detto l’ex frontman dei Thegiornalisti all’inizio della diretta su Instagram che ieri sera, 11 marzo, ha visto protagonisti Tommaso Paradiso e Calcutta.

In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, la voce di “Non avere paura” e il cantautore di Latina si sono ritrovati virtualmente con l’intento di scrivere una canzone insieme. La proposta è arrivata direttamente da Paradiso che chiede a Edoardo D'Erme: “Sai cosa potremmo fare? Scrivere una canzone insieme, qui in diretta.”

“Potremmo fare qualcosa che ha a che fare con la speranza di rifiorire tutti insieme”, ha detto Tommaso Paradiso, pensando al tema della canzone. “Però senza entrare nel banale.” Calcutta ha risposto: “Possiamo parlare del Ministro Speranza. Io comincerei così.”

“Caro Ministro Speranza sono a casa che guardo la tv”, recita il primo verso composto dai due cantautori che poi si è trasformato, su suggerimento di Calcutta, in: “Guardo il Ministro Speranza, a casa dentro la tv.”

La voce di “Gaetano” alla fine della diretta ha poi detto: “Io saluto tutti. Da Bologna è tutto, io stasera mi vedo l’Atalanta”. Tommaso Paradiso ha concluso, invece, annunciando un nuovo appuntamento virtuale con il collega: “Domani alle 6 e mezza ci rivediamo e finiamo sto pezzo.”

A margine del live lo stesso ex leader della band di “Completamente Sold Out” ha suggerito ai fan collegati di registrare ciò che veniva trasmesso su Instagram. Un utente ha colto al volo il consiglio e, dopo aver registrato la diretta, ha pubblicato il video su YouTube, riportato di seguito:

Caricamento video in corso Link

In ottemperanza alle disposizioni governative emanate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, concerti, instore e tour sono sospesi fino al 3 aprile. Ecco l'iniziativa proposta da Rockol.