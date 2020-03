Ascese, cadute e rinascite di Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne si guarda indietro e mette in fila i ricordi del suo passato nel videoclip ufficiale di "Ordinary man", nuovo singolo estratto dall'omonimo album appena arrivato nei negozi. La clip è ambientata nella città natale del Re delle Tenebre, Birmingham, nel Regno Unito, e ha per protagonista lo stesso Osbourne, impegnato a guardare il film della sua vita: dalla sua infanzia alla nascita dei Black Sabbath, passando per la storia d'amore con Sharon, fino ad arrivare ad oggi.

In una recente ospitata televisiva , il cantante ha fatto sapere di essere intenzionato a tornare sul palco, dopo i problemi di salute degli ultimi mesi: "Non sono ancora pronto per riagganciare il microfono, è quello per cui vivo", ha detto", mi esercito più che posso. La miglior cura che posso avere è stare davanti a un pubblico, mi riempie il cuore".