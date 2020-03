iosuonodacasa: adesioni, reazioni e (per ora) silenzi

Ecco un primo aggiornamento sull'evoluzione del progetto #iosuonodacasa.

Alcuni colleghi, che ringraziamo, ci hanno da subito incoraggiati e sostenuti (Paolo Giordano del "Giornale", Paola Gallo di "Ondefunky", John Vignola, che ci ha dato la parola nel suo programma di oggi martedì 10 marzo su Radio Uno). Abbiamo ricevuto adesioni da Onstageweb e Newsic, che entrano così nel gruppo dei promotori dell'iniziativa.

Gianna Nannini, che proprio stamattina ha annunciato un concerto dalla sua casa-studio di Milano, via Instagram, per le 16 di giovedì 12 marzo, ha aggiunto l'hashtag #iosuonodacasa alla sua comunicazione (va ricordato che il primo a utilizzare #iosuonodacasa è stato, ieri sera 9 marzo, Vasco Brondi per una diretta Instagram dal suo studio di Ferrara).

L'agenzia Friends & Partners, raccogliendo almeno in parte la nostra proposta, ci ha inviato questa mail:

Carissimi,

la presente per comunicarvi che Friends&Partners e Magellano appoggiano e sostengono l'iniziativa da voi proposta.

Abbiamo già condiviso con tutti i manager la necessità di fissare un palinsesto affinché non si sovrappongano le varie attività degli Artisti sui loro social, siano esse mini live/forme di intrattenimento, chiacchiere o interazioni con il pubblico.

Abbiamo chiesto loro anche di "lanciare" l'Artista successivo in palinsesto.

Dal punto di vista della beneficienza abbiamo suggerito di legare le loro iniziative ai crowdfunding già lanciati che stanno realizzando traguardi economici importanti e concreti (vedi: Gruppo San Donato, Ospedali Pugliesi, Ospedale San Raffaele, etc...)

Vi forniremo un primo calendario appena possibile.

Per il momento invece, e purtroppo, se si esclude una telefonata di Dario Giovannini nella sua veste di vicepresidente di PMI, le Associazioni (dei discografici, degli artisti, dei promoter) tacciono.

E senza l'intervento delle Associazioni, che possono coordinare, unificare e farsi carico della parte istituzionale dell'iniziativa, il progetto così come l'abbiamo pensato non potrà partire.

Vi terremo informati.