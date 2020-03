Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Pearl Jam, live al Lollapalooza Brasil 2018

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus Rockol vi propone i migliori concerti dei più grandi artisti internazionali. Mentre guardi gratuitamente questo concerto, puoi contribuire ad aiutare chi sta combattendo contro l'epidemia di Coronavirus. Manda un SMS o chiama da numero fisso il numero solidale della Nazionale Italiana Cantanti: 45527, aggiungendo l'hashtag #iosuonodacasa

Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare personale WINDTRE, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.

Da rete fissa, sempre al numero 45527, è possibile donare 5 € o 10 € con Tim, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 euro con TWT, Convergenze, PosteMobile.

I fondi raccolti sono destinati ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Del nuovo album, "Gigaton", all'epoca ancora non si parlava nemmeno. O, meglio: si sapeva che qualcosa si stava muovendo, e infatti - poco prima dell'avvio del tour 2018, inaugurato a Santiago del Cile il 13 marzo - sui mercati debuttò "Can't Deny Me", primo inedito sfornato da Eddie Vedder e compagni dai tempi dell'abum "Lightning Bolt". Logico, quindi, che l'aspettativa dei fan fosse alle stelle: i Pearl Jam stavano lentamente lavorando a un nuovo disco, e ogni sortita sui palchi rappresentava una distrazione dall'impegno in studio. Una distrazione che i fan gli avrebbero comunque perdonato in ogni caso, senza se e senza ma.

Caricamento video in corso Link

La data del 24 marzo all'Autódromo José Carlos Pace di San Paolo, in Brasile, rappresentò il saluto della formazione di Seattle al sudamerica: un paio di mesi dopo, infatti, il gruppo avrebbe fatto rotta alla volta dell'Europa, dove - tra le altre città - si sarebbe esibita anche a Milano, Padova e Roma il 22, 24 e 26 giugno dello stesso anno. La scaletta della serata fu centrata sul disco di debutto dei Pearl Jam, "Ten" del '91, e puntellata da una serie di cover - cinque in tutto - tra le quali spiccò "Mountain Song" dei Jane's Addiction, cantanta con il "padrone di casa" Perry Farrell, che del Lollapalooza fu l'ideatore e l'attuale direttore artistico. Una setlist torrenziale, da ventisette canzoni, chiusa trionfalmente dalla rilettura del classico degli Who "Baba O'Riley" e da "Yellow Ledbetter", quest'ultima sorta di passaggio obbligato per i fan di lunga data di Vedder e compagni.

Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: guardali qui