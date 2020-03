Ben Harper, nuova data in agosto a Valmontone

Anche in tempo di Coronavirus, con i concerti e tour sospesi, vengono per fortuna annunciate nuove date per quando l'emergenza sarà finita. Ben Harper, già protagonista di un corposo calendario estivo, annuncia un nuovo appuntamento, al Valmontone Outlet di Valmontone (RM) giovedì 6 agosto. I biglietti del cantautore californiano saranno disponibili sul circuito Ticketone (online e punti vendita) da domani, 11 marzo.

Ben Harper sarà accompagnato dai suoi Innocent Criminals – il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky. Questo il calendario completo

