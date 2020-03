La raccolta fondi di Fedez e Ferragni sfiora i tre milioni di euro

Ieri Fedez e Chiara Ferragni hanno lanciato una raccolta fondi su GoFoundme a favore dell'ospedale San Raffaele di Milano, il cui obbiettivo è la creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari per affrontare l'emergenza sanitaria del Coronavirus. il rapper e l'influencer hanno cominciato donando 100.000€, e in poco meno di 24 ore, l'iniziativa ha quasi raggiunto l'obbiettivo. Alle 9 di questa mattina, 10 marzo erano stati raccolti 2.894.130 € su un obiettivo di 3.000.000 milioni di euro, con oltre 155mila donazioni

Lo scopo del rapper e della Ferragni era prorio è quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano: il link della raccolta fondi è disponibile a questo link.

Si parte da una donazione minima di € 5. Questi gli obbiettivi:

In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.



Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Monitor