I Coldplay suonano Prince: video

Il "Tiny Desk concert" della NPR è sempre più un'istituzione: il format prevede che un'artista suoni in forma "ridotta" negli studi della radio pubblica americana di Washington, tra le scrivanie. In 12 anni di esistenza, le performance sono circa 900, con 2 miliardi e mezzo di visualizzazioni.

Ma, soprattutto, negli ultimi anni le scrivanie hanno iniziato ad essere frequentate da nomi molto, molto grossi - oltre alle consuete scelte di nicchia e di qualità sempre operate dalla radio. Così sono arrivati Sting e Taylor Swift, per fare due nomi, o Bob Weir dei Grateful Dead. Gli ultimi a essere passati tra le scrivanie della NPR sono i Coldplay, che si sono presentati in due: Chris Martin e Jonny Buckland. Ma si sono portato i rinforzi, nella forma di un coro gospel di 9 persone, già presente in "Everyday life". E hanno preparato sorprese.

In scaletta, oltre al classico "Viva la vida" e ai brani dell'ultimo album “Broken”, "Cry Cry Cry" e “Champion Of The World”, con il coro la band ha cantato una cover di “1999” di Prince. Forse non è il momento di "Party it's like 1999" (e probabilmente il set è stato registrato prima che negli States ci fosse la consapevolezza degli impatti del Coronavirus", ma il set è davvero notevole, ed è un bello svago in questo momento complicato.