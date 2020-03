Tekashi 6ix9ine verrà rilasciato il prossimo agosto

Lo scorso dicembre il rapper newyorchese Tekashi 6ix9ine, all'anagrafe Daniel Hernandez, venne condannato a due anni di prigione, ora, secondo quanto viene riportato da Complex, è stata fissata ufficialmente la data del rilascio: Tekashi lascerà il carcere il prossimo 2 agosto.

6ix9ine era stato arrestato nel novembre 2018 con l'accusa di associazione a delinquere e possesso di armi da fuoco. Nel febbraio del 2019, si dichiarò colpevole di nove capi d'accusa, tra cui quello di associazione a delinquere, di reati con armi da fuoco e di traffico di stupefacenti. Il rapper, dopo il suo arresto, iniziò quasi immediatamente a collaborare con i pubblici ministeri, testimoniando, tra le altre cose, contro i presunti membri della gang dei Nine Trey Gangsta Blood, Aljermiah 'Nuke' Mack e Anthony 'Harv' Ellison.

In seguito alla testimonianza fornita dal rapper, i pubblici ministeri hanno chiesto ufficialmente al giudice di comminare a 6ix9ine - che rischiava fino a 47 anni di carcere - una pena ridotta. I pubblici ministeri hanno elogiato il rapper per aver fornito informazioni che hanno aiutato il governo a dare "condanne tempestive a tutti gli imputati".

Quando venne condannato, il giudice invitò una donna a parlare in aula. Era stata colpita da un colpo di arma da fuoco durante una azione del luglio 2018 orchestrata da 6ix9ine. La donna dichiarò: "Voglio dire solamente che ho delle cicatrici sulla schiena, ho cicatrici sul ginocchio, ho cicatrici sul mio piede. Sono ancora in terapia fisica (...) Voglio che si scusi per quello che ha fatto."

Prima della sua condanna, 6ix9ine, in lacrime, ha parlato in aula, rivolgendosi alla donna e parlando di un incontro, prima del suo arresto, favorito dalla Make-A-Wish Foundation, con due giovani fan con un cancro terminale. Disse: “Ho deluso quei bambini. Ho deluso milioni di bambini e le mie bambine, due belle figlie con cui non parlo da quando sono qui."