I King Crimson annunciano un tour estivo in Nord America

La prossima estate i King Crimson di Robert Fripp saranno in tour in Nord America supportati dalla Zappa Band. I 25 concerti in programma prenderanno il via da Clearwater (Florida) il 4 giugno per chiudere il 12 luglio a Rama, in Canada.

La attuale formazione dei King Crimson è composta oltre che da Fripp anche da Tony Levin (basso), Mel Collins (sassofono, flauto), Jakko Jakszyk (voce, chitarra), Gavin Harrison (batteria), Pat Mastelotto (batteria) e Jeremy Stacey ( batteria, tastiere).

Levin sul tour ha dichiarato:

“Il tour estivo sarà in qualche modo per noi un ritorno al passato; bello tornare nei luoghi all'aperto, alcuni dei quali 'capannoni' dove abbiamo suonato negli anni '80. Viaggeremo col tour bus, vecchia scuola! Per quanto riguarda i brani che suoneremo, non sono stati ancora decisi, ma sarà probabilmente una vasta selezione tra i 50 anni di repertorio dei Crimson. Con sette musicisti sul palco possiamo fare tutto."

La Zappa Band è composta principalmente da ex allievi di Frank Zappa, tra cui Ray White (voce solista, chitarra), Mike Keneally (chitarra, tastiere, voce), Scott Thunes (bassista) e Robert Martin (tastiere, sax, voce), più i Zappa Plays Zappa Jamie Kime (chitarra) e Joe 'Vaultmeister' Travers (batteria, voce).