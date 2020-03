Concerti, Marracash: le nuove date del tour

Anche Marracash ha spostato le date del suo tour, che avrebbe dovuto prendere il via a Milano il 3 aprile per poi protrarsi fino al mese di maggio. La tournée è volta a promuovere l’ultima fatica di studio del rapper milanese, “Persona” - qui la nostra recensione -, giunto sul mercato a circa tre anni dall’album collaborativo realizzato con Gué Pequeno, “Santeria”, e a circa quattro anni da “Status”. Il disco, il sesto per Fabio Bartolo Rizzo, contiene diversi featuring come quelli, tra gli altri, di Coez, Massimo Pericolo, Mahmood e Sfera Ebbasta. Ecco il nuovo calendario del tour, organizzato da Friends & Partners:

13 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (sostituisce la data del 3 aprile)

14 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (sostituisce la data del 4 aprile)

16 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (sostituisce la data del 18 aprile)

17 SETTEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (sostituisce la data del 2 maggio)

20 OTTOBRE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA (sostituisce la data del 6 aprile)

22 OTTOBRE – PALA PARTENOPE – NAPOLI (sostituisce la data del 9 aprile)

24 OTTOBRE – UNIPOL ARENA – BOLOGNA (sostituisce la data del 24 aprile)

26 OTTOBRE – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE (sostituisce la data del 16 aprile)

27 OTTOBRE – PALA ALPITOUR – TORINO (sostituisce la data del 28 aprile)

30 OTTOBRE – PALA CATANIA – CATANIA (sostituisce la data del 9 maggio)

1 NOVEMBRE – PALA FLORIO – BARI (sostituisce la data del 7 maggio)

Si legge ancora nel comunicato stampa diramato dal team di Marracash: