Grandi concerti aspettando che riprendano i concerti: Bruce Springsteen, live al Capitol Theatre, 1978

Fu una specie di "ritorno a casa": così Erik Flannigan ha descritto la residency da tre date che Bruce Springsteen tenne nel 1978 al Capitol Theatre di Passaic, New Jersey. Il Boss, con la sua E-Street Band, metteva per la prima volta piede su un palco delle sue parti con lo show elaborato per promuovere dal vivo "Darkness", che solo qualche giorno prima era passato nientemeno che dal prestigioso Madison Square Garden, dove aveva fatto registrare il tutto esaurito per tre sere di fila.

Per un'approfondita analisi dello show vi rimandiamo alla recensione di Rockol del bootleg ufficiale della serata. Per lo show, non vi rimane che cliccare su play e godervelo fino alla fine, quando uno Springsteen madido di sudore, dopo quasi tre ore di concerto, si toglie la giacca, se la getta sulla spalla e dice al pubblico: "Vado a casa". Ben sapendo, come giustamente osserva Erik Flannigan (leggi un suo commento alla serata a questo indirizzo), di essere già, a casa...

