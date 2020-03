Spotify, un nuovo programma per gli artisti emergenti: ecco Radar

Il colosso dello streaming svedese Spotify si prepara a lanciare un nuovo programma, battezzato Radar, dedicato alla promozione degli artisti emergenti sulla piattaforma. Grazie a Radar gli emergenti avranno spazio in playlist specifiche, come “On Our Radar”, e supporto promozionale di vario genere. Tra i nomi fatti da Spotify sul suo sito ufficiale ci sono, tra gli altri, Lil Baby, Lauv, The Blaze e King Princess. Ma non solo, chiaramente. La texana Alaina Castillo sarà ad esempio la prima artista ad essere inserita nel programma Radar negli States e Spotify distribuirà un documentario su di lei, promuoverà i suoi video e una serie di singoli e la includerà nell’evento “A Colors Show”. Ecco altri esempi, divisi per paese, scelti dalla piattaforma di music streaming: Young T + Bugsey per il Regno Unito; Agnes Nunes per il Brasile; Dora, Aleesha, María José Llergo, Guitarricadelafuente e Paranoid 1966 per la Spagna; e Fujii Kaze, Vaundy e Rina Sawayama per il Giappone, dove il programma si chiamerà Early Noise e non Radar.

Non è la prima volta che la piattaforma fondata da Daniel Ek e Martin Lorentzon lancia iniziative per la promozione degli artisti meno noti. Nel 2014, ad esempio, il gruppo aveva offerto supporto agli emergenti attraverso il programma Spotlight, sostituito nel 2017 da una nuova iniziativa battezzata Rise, che ha lanciato – motivata dal progetto di promuovere un nuovo gruppo di artisti ogni trimestre - artisti come Petras, Lauv, Russell Dickerson, Trippie Redd, Lanco, Jorja Smith, Karol G, Rex Orange Country, King Princess, Joji e Lil Baby.

“La selezione degli artisti dipende da una combinazione di dati e di decisioni editoriali con ogni team locale dotato dell’autonomia di scegliere gli artisti che ha senso selezione nella loro regione”, ha dichiarato a Music Ally a proposito di Radar Ned Monaha, a capo della sezione “global hits” di Spotify, spiegando anche: “Con Radar scegliamo artisti nei quali crediamo e che stiano avendo successo da poco e vogliamo dare loro i mattoni che li porteranno sulla strada verso una crescita di lungo termine e il successo”.