Grandi album da (ri)ascoltare, nel frattempo: cominciamo con...

Per arginare la diffusione del Covid-19 il governo italiano ha deciso di imporre lo stop ad ogni tipo di assembramento pubblico e da ieri sera in tutta italia. Sono ovviamente e purtroppo compresi gli gli eventi di musica dal vivo: c'è in gioco qualcosa di più grande. Questo, ve lo stiamo raccontando sta sta avendo effetti anche sull'industria discografica: non solo concerti annullati o rimandati, ma uscite di album spostate ad altra data. Il risultato è che siamo a casa e la voglia di musica non ci è passata.

Così Rockol prova ad aiutarvi con una buona dose di musica giornaliera. Stiamo promuovendo l'iniziativa #Iosuonodacasa. Poi, da un lato, abbiamo pensato di riproporre quotidianamente, sulle nostre pagine, le registrazioni audio / video di alcune delle performance più memorabili mai consegnate agli annali del rock. Dall'altro ogni giorno vi proponiamo tre dischi da ascoltare, scelti tra i classici recenti, italiani e stranieri degli ultimi 20 anni, dal 2000 in poi. Cominciamo tra poco, con....

L'immagine qua sopra vi suggerisce qualcosa?