Coronavirus: Soundreef anticipa i compensi ai suoi autori

Soundreef, la società di collecting indipendente fondata e diretta da Davide D'Atri, anticiperà parte dei compensi dei suoi oltre 22mila autori italiani iscritti per alleviare la grave crisi che sta colpendo il settore, messo a dura prova dalle disposizioni governative promulgate per contenere il contagio da Coronavirus: come spiegato in una nota diffusa oggi, lunedì 9 marzo, tutti gli artisti che si sono affidati alla società per l'intermediazione dei propri diritti d'autore e che nel 2019 non hanno superato i 10.000 euro di royalty incassate accederanno automaticamente ad un fondo speciale erogato dall’Ente di Gestione Indipendente, che verserà un anticipo sulle royalty pari al 50% di quanto maturato dagli stessi autori lo scorso anno. L'importo verrà pagato e accreditato sui relativi account online in data venerdì 20 marzo.

Al proposito, D'Atri ha dichiarato: